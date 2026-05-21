Il Paradiso delle Signore a quando una ‘gioia’ per Roberto Landi? Al via le riprese della nuova stagione

Le riprese della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore sono ufficialmente cominciate, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per la soap. Mentre il pubblico si prepara a dire addio alla stagione in corso, le telecamere sono già in azione per portare avanti le vicende dei personaggi e preparare il ritorno in televisione. La produzione ha dato ufficialmente il via alle riprese, senza ancora comunicare dettagli sulla data di messa in onda.

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© US Rai Mentre i telespettatori di Rai 1 si apprestano a salutare Il Paradiso delle Signore, arrivata alle battute conclusive della stagione in corso (ultima puntata venerdì 22 maggio), la soap richiama i propri protagonisti perchè le luci del set si riaccendono: lunedì 25 maggio prenderanno il via le riprese dell’undicesima stagione, la nona in versione daily, in onda dal prossimo settembre. Il Paradiso delle Signore si è confermata punto fermo del daytime dell’ammiraglia Rai, in un’annata che ha visto la concorrenza di Canale 5 premere sull’acceleratore con l’ennesima ‘turcata’ di successo: La Forza di una Donna. La soap italiana ha tenuto botta, seppur in calo rispetto all’annata precedente, e con una media di oltre il 18% di share per 174 episodi si è assicurata la conferma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, a quando una ‘gioia’ per Roberto Landi? Al via le riprese della nuova stagione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Rosa Parte, Marcello Distrutto! Sullo stesso argomento Il Paradiso delle Signore avrà un’altra stagione: la soap continua, a breve le nuove ripreseC’è una notizia speciale che riguarda una delle trasmissioni più amate in Italia: Il Paradiso delle Signore. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: il finale della decima stagione© US Aurora TvE’ tempo di chiudere i battenti per Il Paradiso delle Signore, almeno fino a settembre. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 maggio 2026: l'inaspettato gesto di AdelaideUltima puntata per questa stagione de Il Paradiso delle Signore che volge al termine con un episodio che tiene con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. E che vede la contessa fare un piccolo passo ... movieplayer.it Il Paradiso delle signore, chi c'è nella nuova stagione: Roberto resta, Adelaide rischiaLa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Se da un lato c’è la sicurezza della presenza di Roberto e la possibilità di una sua evoluzione ... it.blastingnews.com