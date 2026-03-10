Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 marzo 2026 | Johnny si dichiara a Irene?

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 11 marzo 2026, si parla di avvicinamenti tra Johnny e Irene e di sospetti su Matteo. Mentre si approfondiscono le indagini, si suscitano nuove ipotesi su alcuni personaggi, senza che siano ancora chiariti i dettagli. La puntata presenta sviluppi sui rapporti tra i protagonisti e sui sospetti legati all’indagine in corso.

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore porta novità sull'indagine ma anche nuovi sospetti su Matteo e un possibile colpo di scena tra Johnny e Irene. Ecco cosa accadrà nella soap di Rai 1 mercoledì 11 marzo 2026 (alle 16.00). Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 mercoledì 11 marzo alle 16.00 con una puntata ricca di piccoli scossoni emotivi e nuove domande che iniziano a serpeggiare tra i protagonisti. Al grande magazzino milanese non mancano i problemi quotidiani, mentre fuori dal lavoro sentimenti trattenuti e sospetti appena accennati rischiano di cambiare gli equilibri tra alcuni personaggi. Scopriamo di più con le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.