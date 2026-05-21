Il Papa nessuno Stato è umano se misura il successo sul potere

Da dayitalianews.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha fatto un appello a riflettere sui valori umani, sostenendo che nessuno Stato può definirsi giusto se valuta il proprio operato esclusivamente in base al potere. Durante un discorso pubblico, il leader religioso ha sottolineato l’importanza di prendersi cura delle persone più vulnerabili, evidenziando come il benessere dei più fragili sia un metro fondamentale per giudicare la bontà di una società. Le sue parole hanno attirato l’attenzione su temi legati alla giustizia e alla solidarietà tra i cittadini.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Pontefice richiama l’attenzione sui più fragili. Nel corso dell’incontro con i nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede, Papa Leone XIV ha lanciato un forte appello contro le disuguaglianze e l’emarginazione sociale, sottolineando che nessun Paese può considerarsi davvero giusto se ignora le persone più vulnerabili. Il Pontefice ha ricevuto i rappresentanti diplomatici di: Bangladesh;. Ciad;. Mauritius;. Namibia;. Rwanda;. Sierra Leone;. Sri Lanka;. Yemen.. “Il successo non può essere misurato solo con ricchezza e potere”. Durante il suo discorso, Leone XIV ha evidenziato come una società non debba basare il proprio valore esclusivamente sulla prosperità economica o sull’influenza politica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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