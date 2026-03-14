Amanda Seyfried ha dichiarato che, quando si è sopraffatti dalla paura, si pensa prima a salvare se stessi, riconoscendo che questo istinto è naturale. Ha aggiunto che, rinunciando a un po’ di potere, si può contribuire a un bene superiore. Nel film The Testament of Ann Lee, l’attrice interpreta la mistica inglese che ha fondato il movimento degli shaker.

Questo articolo è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. Gli Shaker credevano fermamente nell’uguaglianza tra uomini e donne. Cosa l’ha colpita di più di questa visione? «All’epoca era davvero radicale. In un mondo in cui praticamente non esistevano donne leader, è comparsa questa donna capace di guidare con una convinzione incredibile. In realtà l’aspetto più radicale era la castità, l’unico vero divieto del movimento, legato anche al trauma della perdita dei suoi figli. Era una scelta estrema, certo, ma i suoi seguaci la condividevano. Oggi il fatto che uomini e donne possano stare sullo stesso piano dovrebbe sembrare ovvio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Amanda Seyfried: «Quando la paura prende il sopravvento pensi solo a salvare te stesso. Capisco quell’istinto, è umano. Ma non morirai se rinunci a un po’ di potere per il bene superiore»

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