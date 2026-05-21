Il paese preso di mira dai ladri furti tra centro e frazioni San Giovanni Viva | Serve più sicurezza
Negli ultimi giorni, il centro e le frazioni di San Giovanni in Marignano sono stati teatro di tre furti, episodi che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Le rapine sono avvenute in rapida successione, coinvolgendo diverse aree del territorio comunale. La situazione ha portato a richieste di intervento più incisivo da parte delle autorità locali, con particolare attenzione alla necessità di aumentare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine. La questione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel paese.
Tre furti nel giro di pochi giorni tra il centro e le frazioni di San Giovanni in Marignano riaccendono il dibattito sulla sicurezza in paese. Gli episodi, avvenuti ai danni di alcune attività commerciali, hanno spinto la minoranza a chiedere un rafforzamento dei controlli sul territorio.A. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
A wealthy CEO donates an abandoned house to a poor girl – a new life begins from there.
Sullo stesso argomento
Il ristorante preso di mira dai ladri: due colpi in quindici giorniHanno infranto la vetrata del ristorante con un tombino, sono entrati nel locale ed hanno cercato i soldi nel fondo cassa, fortunatamente senza...
Siamo lieti di presentarvi il programma ufficiale della tanto attesa festa del nostro amato santo patrono: giorni ricchi di eventi, tradizione e divertimento. È l’occasione per ritrovarsi e vivere insieme l’anima del paese. Viva San Giovanni facebook
In seminario un giovane sperimenta l'amore di Cristo Nella Basilica di San Pietro #PapaLeoneXIV x.com