Il Napoli chiama a raccolta i tifosi gadget in omaggio per chi ci sarà | l' appuntamento

Il Napoli invita i tifosi a partecipare a un evento importante in programma il 23 maggio. In quella data, la squadra Primavera affronterà in finale play-out il Cagliari per mantenere la categoria. Per chi sarà presente, sono previsti gadget in omaggio. L'incontro si terrà in una location non specificata e rappresenta un momento decisivo per la squadra e i supporter. La partecipazione degli appassionati è aperta, senza indicazioni su modalità di accesso o orari specifici.

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