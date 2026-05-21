Il Napoli chiama a raccolta i tifosi gadget in omaggio per chi ci sarà | l' appuntamento
Il Napoli invita i tifosi a partecipare a un evento importante in programma il 23 maggio. In quella data, la squadra Primavera affronterà in finale play-out il Cagliari per mantenere la categoria. Per chi sarà presente, sono previsti gadget in omaggio. L'incontro si terrà in una location non specificata e rappresenta un momento decisivo per la squadra e i supporter. La partecipazione degli appassionati è aperta, senza indicazioni su modalità di accesso o orari specifici.
Il Napoli chiama a raccolta i tifosi per un appuntamento molto importante. Sabato 23 maggio, infatti, la Primavera azzurra si giocherà la permanenza nel massimo campionato di categoria nella finale play-out contro i pari età del Cagliari. L'appuntamento è fissato per le ore 13.00 allo stadio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
NAPOLI-CHELSEA 2-3 LIVE REACTION | TIFOSI NAPOLETANI DISPERATI vs GUFI | TIFOSIAMO
Sullo stesso argomento
Materazzi chiama a raccolta il popolo nerazzurro: «Appuntamento al 22 maggio»di Redazione Inter News 24Materazzi lancia un messaggio misterioso sui social accendendo la curiosità dei tifosi interisti in vista di una data...
Trieste Basket chiama a raccolta i tifosi per gara 3: "Riempiamo il palazzetto"“Riempire l’impianto e sostenere la squadra in un momento così importante della post season rappresenterebbe non solo un supporto sportivo...
A #Napoli c'è una garanzia che dura da 24 anni e si chiama Aurelio #DeLaurentiis. 2 Scudetti 3 Coppe Italia 2 Supercoppe 16 volte negli ultimi 17 anni in Europa 10 Qualificazioni Champions Presidente, dormo sonni tranquilli, so che non sbaglierà nell'anno x.com
Sarri tentenna, De Laurentiis chiama Allegri e il Napoli si scalda - Stylo24 - Ultime Notizie su Napoli e la Campania facebook
Prima avventura a Napoli con il mio nuovo x100vi reddit
De Laurentiis chiama Conte: aria di pace per il Napoli del futuroIl futuro del Napoli: Antonio Conte verso la conferma. Telefonate positive con De Laurentiis, si attende solo la Champions. stylo24.it
Sarri tentenna, De Laurentiis chiama Allegri e il Napoli si scaldaIl Napoli sceglie il nuovo allenatore tra Maurizio Sarri e Max Allegri. De Laurentiis accelera i contatti per la firma. stylo24.it