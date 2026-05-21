Il livello di benessere è strettamente associato al background culturale La famiglia resta il perno emotivo per quasi sette ragazzi su dieci I dati ISTAT
Secondo i dati ISTAT, il livello di benessere tra i giovani italiani tra 11 e 19 anni è strettamente legato al contesto culturale e familiare. Quasi il 70% degli intervistati considera la famiglia il punto di riferimento principale dal punto di vista emotivo. Nonostante un certo ottimismo sul presente, questo atteggiamento non è condiviso in modo uniforme tra i ragazzi, che mostrano differenze nelle percezioni e nelle esperienze di vita.
I ragazzi italiani tra 11 e 19 anni guardano al proprio presente con un ottimismo che non è distribuito in modo uniforme. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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