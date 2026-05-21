Da giornalista a popstar maledetta. Dopo Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna al cinema con Mother Mary – nelle sale dal 14 maggio – thriller ambientato nell’industria musicale. A collegare i due ruoli c’è il filo rosso della moda: la trama infatti ruota intorno a un abito per il ritorno sulle scene ed esplora il rapporto profondo e tormentato con la stilista Sam, interpretata da Michaela Coel. Per entrare nel personaggio, Anne Hathaway si è ispirata alle grandi icone del pop – da Madonna a Rosalía – e si è affidata a Iris van Herpen, stilista d’avanguardia che ha creato l’abito per il gran finale del film. A chi si è ispirata Anne Hathaway per diventare una popstar. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il film "Mother Mary" è al cinema: le ispirazioni usate per le scene dei concerti e per i look della protagonista.

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Mother Mary: un film TROPPO PRETENZIOSO Recensione senza spoiler

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