Il film Mother Mary è al cinema | le ispirazioni usate per le scene dei concerti e per i look della protagonista
Da giornalista a popstar maledetta. Dopo Il Diavolo Veste Prada 2, Anne Hathaway torna al cinema con Mother Mary – nelle sale dal 14 maggio – thriller ambientato nell’industria musicale. A collegare i due ruoli c’è il filo rosso della moda: la trama infatti ruota intorno a un abito per il ritorno sulle scene ed esplora il rapporto profondo e tormentato con la stilista Sam, interpretata da Michaela Coel. Per entrare nel personaggio, Anne Hathaway si è ispirata alle grandi icone del pop – da Madonna a Rosalía – e si è affidata a Iris van Herpen, stilista d’avanguardia che ha creato l’abito per il gran finale del film. A chi si è ispirata Anne Hathaway per diventare una popstar. 🔗 Leggi su Amica.it
Mother Mary: un film TROPPO PRETENZIOSO Recensione senza spoiler
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Torna Anne Hathaway, torna David Lowery, torna A24 e arriva #MotherMary, chiacchierato film che scivola pericolosamente più volte nel mero esercizio di stile. Dopo A Ghost Story e The Green Knight, con un passaggio nella fiaba di Peter Pan e nell’addio all facebook
e poi all'improvviso vedi un film che disturba #MotherMary x.com
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