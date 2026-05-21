Recentemente si è acceso un confronto tra alcune associazioni di categoria riguardo alle pensiline installate nelle aree di attesa dei mezzi pubblici. Mentre molte di queste strutture sono state giudicate esteticamente piacevoli, si evidenzia come spesso non siano in grado di garantire comfort agli utenti, specialmente in condizioni climatiche avverse. Le opinioni si concentrano sulla funzionalità delle pensiline, sottolineando la necessità che queste siano più che semplici elementi decorativi.

Oltre che essere esteticamente belle, queste pensiline "devono pure funzionare". E per funzionare si intende assicurare agli utenti che il luogo di attesa del tram sia "confortevole" e, soprattutto, "adatto a qualsiasi clima e temperatura". Di questo sono convinte le associazioni di categoria, che intervengono sul tema delle fermate della tranvia (ancora non complete, perché ai pali rossi verrà aggiunto anche un tetto di cristallo), che hanno già diviso il web tra i cittadini contrari e favorevoli. Prende parola Claudio Pazzaglia, direttore generale di Cna: "Da un punto di vista estetico, le pensiline sono molto lineari e poco ingombranti. Ma se sono poi confortevoli e funzionali, lo scopriremo solo col tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dibattito sulle pensiline: "Belle, ma poco funzionali". Da Cna ad Ascom, i pareri

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