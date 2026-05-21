Oggi a Ferrara si parla di diverse questioni che attirano l’attenzione. È stato segnalato che nel territorio ci sono molte nutrie, più di biciclette, secondo alcune stime non ufficiali. La Coldiretti sta valutando l’idea di organizzare squadre di cacciatori per intervenire sulla popolazione di questi roditori, con l’intento di contenerne il numero. Nel frattempo, si discute anche di un caso legale che vede coinvolto un avvocato, e di altre vicende legate a Sempio e a una presunta guerra delle nutrie.

A Ferrara ci sono più nutrie che biciclette (sto esagerando), tant’è che la Coldiretti vorrebbe organizzare squadre di cacciatori per lo sparo dalla barca. Avvio il conto alla rovescia per le proteste degli animalisti.. La Fortitudo Bologna, squadra di basket di Serie A2, è stata multata di 1.666 euro (ma chi è che decide le cifre: Topo Gigio?) perché la tifoseria ha arrecato “offese collettive e frequenti” nei confronti “di un atleta avversario ben individuato”. A giudicare dalla tipologia di sanzione, non si tratta di offese razziste (altrimenti sai che casino sarebbe uscito). Quindi adesso manco se po’ prende di mira un avversario. Più che palazzetti e stadi, stiamo cercando delle parrocchie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “capolavoro” del legale di Salim, la guerra delle nutrie e Sempio: quindi, oggi…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: E se l’atomica l’avesse Le Pen?, il mistero delle bombe e Sempio: quindi, oggi…

A Salim manco la premeditazione, tutti i musulmani colpevoli? e Vannacci: quindi, oggi…- C’è chi si lamenta che la Rai stia vendendo alcuni suoi palazzi storici ma non stia “investendo in cultura”.

Il capolavoro del legale di Salim, la guerra delle nutrie e Sempio: quindi, oggi…A Ferrara ci sono più nutrie che biciclette (sto esagerando), tant’è che la Coldiretti vorrebbe organizzare squadre di cacciatori per lo sparo dalla barca. Avvio il conto alla rovescia per le proteste ... ilgiornale.it

E ora i pro Pal difendono il legale di SalimSalim El Koudri, il 31enne marocchino alla guida della sua Citroen C3, ha travolto, ferendoli gravemente, diversi passanti a Modena. Ma perché ha scelto come legale di fiducia proprio Fausto Giannelli ... ilgiornale.it