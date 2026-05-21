Il bivio di Yann Bisseck | pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio?

Da internews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore tedesco ha conquistato il posto da titolare grazie a prestazioni convincenti, attirando l’attenzione di diverse società con offerte che superano i 40 milioni di euro. La squadra sta valutando se accettare una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre il giocatore si trova di fronte a una scelta importante. La decisione della dirigenza potrebbe influenzare la composizione della rosa nella prossima stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Bisseck, il difensore tedesco si è preso la titolarità a suon di grandi prestazioni, ma le offerte da oltre 40 milioni interrogano la dirigenza. Il calciomercato mette l’Inter di fronte a un vero e proprio dilemma strategico, e il protagonista assoluto è Yann Bisseck. Arrivato a fari spenti dall’Aarhus nell’estate del 2023 per appena 7 milioni di euro, il centrale tedesco ha vissuto una crescita esponenziale, fino a diventare in questa stagione un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. La continuità d’impiego e l’alto rendimento (condito da 3 gol e 2 assist in campionato) non sono passati inosservati all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com

il bivio di yann bisseck pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio
© Internews24.com - Il bivio di Yann Bisseck: pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Verso Inter-Roma, si ferma Yann Bisseck

Leggi anche: Calciomercato Inter, la nuova difesa? Yann Bisseck sarà uno dei pilastri

yann bisseck il bivio di yannUFFICIALE – Inter, Bisseck passa all’agenzia di Branchini: Yann tra i più completi al mondoOra è ufficiale: Yann Bisseck, difensore dell'Inter, cambia procura e si unisce alla Branchini Associati di Giovanni Branchini ... msn.com

Dalla Germania: Inter, primi contatti con l'Eintracht Francoforte per BisseckQualcosa inizia a muoversi attorno a Yann Bisseck. Il centrale classe 2000 di proprietà dell'Inter potrebbe salutare la Serie A e i colori nerazzurri con discreto anticipo rispetto alla tabella di ... calciomercato.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web