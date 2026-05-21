Il bivio di Yann Bisseck | pilastro del futuro o sacrificato per il bilancio?
Il difensore tedesco ha conquistato il posto da titolare grazie a prestazioni convincenti, attirando l’attenzione di diverse società con offerte che superano i 40 milioni di euro. La squadra sta valutando se accettare una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro, mentre il giocatore si trova di fronte a una scelta importante. La decisione della dirigenza potrebbe influenzare la composizione della rosa nella prossima stagione.
Inter News 24 Bisseck, il difensore tedesco si è preso la titolarità a suon di grandi prestazioni, ma le offerte da oltre 40 milioni interrogano la dirigenza. Il calciomercato mette l’Inter di fronte a un vero e proprio dilemma strategico, e il protagonista assoluto è Yann Bisseck. Arrivato a fari spenti dall’Aarhus nell’estate del 2023 per appena 7 milioni di euro, il centrale tedesco ha vissuto una crescita esponenziale, fino a diventare in questa stagione un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. La continuità d’impiego e l’alto rendimento (condito da 3 gol e 2 assist in campionato) non sono passati inosservati all’estero. 🔗 Leggi su Internews24.com
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