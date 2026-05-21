Idee d’impresa a scuola Da servizi web ai gioielli

Gli studenti hanno ideato diverse attività imprenditoriali, tra cui la produzione di gioielli realizzati con materiali riciclati e servizi legati alla sicurezza informatica. Queste proposte sono state sviluppate all’interno di una cooperativa scolastica, offrendo un esempio di come l’esperienza pratica possa affiancare l’apprendimento teorico. Le idee spaziano dai prodotti artigianali alle soluzioni digitali, mostrando la varietà di settori in cui gli studenti si sono cimentati. Le iniziative sono state presentate come parte di un progetto didattico dedicato all’imprenditorialità giovanile.

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Dai gioielli creati da materiali di riciclo alla cyber-sicurezza: sono alcune ’idee d’impresa’ – cooperativa nel caso attuale – inventate dagli studenti. Protagonisti i ragazzi del’istituto Sarrocchi di Siena che hanno partecipato con i loro progetti alla ’Piazza delle Idee’ di Confcooperative Toscana. La simulazione ha visto presentate dagli studenti diverse idee che potenzialmente possono finire sul mercato: fra queste, software di realtà virtuale potenziati dall’ intelligenza artificiale per la riabilitazione psicomotoria, servizi di cyber-sicurezza e gioielli nati dal recupero di vecchi materiali scolastici. Entrando nel dettaglio, gli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Idee d’impresa a scuola. Da servizi web ai gioielli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Client Inquiries Service vs Direct Website Approaches Sullo stesso argomento Festa della Mamma: gioielli iconici e idee brillanti per stupirlaIl tempo per preparare il regalo perfetto per la Festa della Mamma si sta stringendo, costringendo chi vuole fare una sorpresa alla propria madre,... Più tempo scuola e servizi per le famiglie: 2 milioni di euro ai ComuniPiù servizi per studenti e famiglie, con l’obiettivo di allungare il tempo scuola e rendere più gestibile la quotidianità. Tanta partecipazione, tante idee, tanta voglia di futuro. A Corato abbiamo vissuto una serata bella e autentica, fatta di ascolto, confronto e passione civile. Parlare di giovani, impresa e lavoro significa parlare della possibilità di costruire qui opportunità vere, se x.com Dalle idee alle attività d’impresa. I giovani nel mercato del lavoroLe idee dei giovani che si trasformano in concreti progetti imprenditoriali, in un territorio in cui la disoccupazione giovanile è ormai cronica. Si è concluso con la consegna degli attestati ai ... lanazione.it Nuove idee e imprese. L’ateneo è presenteL’Università di San Marino partecipa all’organizzazione di Nuove idee nuove imprese, iniziativa giunta alla 24esima edizione che punta a offrire ad aspiranti e neo imprenditori l’opportunità di ... ilrestodelcarlino.it