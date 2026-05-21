IA nello spazio | l’azienda italiana che rende i satelliti autonomi

Un'azienda italiana sta sviluppando soluzioni di intelligenza artificiale per rendere i satelliti autonomi, con l’obiettivo di individuare eventuali guasti con un anticipo di due mesi. Finora, solo circa il dieci per cento delle immagini acquisite nello spazio viene effettivamente utilizzato per scopi commerciali. Questi sviluppi aprono nuove prospettive per l’automazione e l’efficienza delle missioni satellitari, che possono beneficiare di sistemi intelligenti capaci di rilevare anomalie prima che si manifestino in modo evidente.

? Punti chiave Come può un software prevedere un guasto satellitare con due mesi di anticipo?. Perché solo un decimo delle immagini catturate nello spazio viene monetizzato?. Come fa un algoritmo a sostituire centinaia di giorni di lavoro umano?. Cosa succede quando un satellite decide autonomamente quali dati trasmettere a terra?.? In Breve Software cloudyCharles scarta immagini con nuvole per ottimizzare dati monetizzabili.. Sistema OrbitalOliver gestisce missioni e risparmia energia tramite spegnimento sensori.. Servizio giftedGene per Eutelsat OneWeb prevede guasti con due mesi di anticipo.. Analisi telemetria per Avio ridotta a 90 secondi grazie al deep learning. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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