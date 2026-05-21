I governi hanno richiesto ufficialmente scuse da parte di Israele per il trattamento riservato ai membri della Flotilla durante la seconda spedizione verso Gaza. La richiesta è arrivata a seguito delle dichiarazioni dei funzionari israeliani, che hanno descritto l’operazione come disarmante e arrogante. La vicenda ha suscitato reazioni internazionali, con alcune nazioni che hanno condannato l’azione e chiesto chiarimenti ufficiali. La richiesta di scuse è stata definita da alcuni come tardiva e priva di sostegno pratico.

di Roberto Celante È giusto indignarsi per il trattamento disumanizzante riservato da Israele ai membri della Flotilla di questa seconda spedizione verso Gaza, documentato peraltro con disarmante arroganza dagli stessi membri del governo israeliano. Ma è anche troppo tardi per denunciare i soprusi di un Paese che da decenni si fa beffe del diritto internazionale, per condannare un governo che ha voluto e compiuto un genocidio e al quale si è data la sensazione di impunità assoluta, con la conseguenza che, se volesse, Israele non ci penserebbe due volte a sterminare altri popoli. Non si intende, con ciò, sminuire la gravità dell’atto di pirateria condotto contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I governi chiedono le scuse di Israele per la vicenda Flotilla: una pretesa tardiva, ridicola e inutile

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