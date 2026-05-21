Durante l'estate, i dati delle vendite di Amazon mostrano una preferenza crescente per gli occhiali da sole in stile vintage e retrò. Le tendenze di acquisto indicano un ritorno di questo tipo di design, con modelli che richiamano gli anni passati. La richiesta di questi accessori si fa sempre più evidente tra i consumatori, che preferiscono stili che ricordano le mode di un tempo. La vendita di questi prodotti conferma il forte interesse verso gli occhiali con un’estetica che evoca epoche passate.

L’ estetica vintage è tornata prepotentemente di moda, soprattutto per quanto riguarda gli occhiali da sole. Quelli più desiderati sono retrò, con lenti colorate e non, ma anche con montature che sanno farsi notare, “vestendo” il viso con carattere e in modo originale. Occhiali da sole anni Settanta con lenti rotonde. Design minimalista ed eleganza rendono questi occhiali in stile retrò e sportivi i più venduti di Amazon. Finiture metalliche e montatura nera, donano un twist moderno, mentre la montatura rotonda richiama lo stile di Johnny Depp. Le lenti bloccano il 100% delle radiazioni UVA e UVB, proteggendo gli occhi dai danni del sole. Il telaio è di qualità, flessibile e resistente, la scelta perfetta per una giornata in spiaggia, una passeggiata in centro, ma anche da portare in viaggio e sfoggiare per tutto il giorno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I best seller di Amazon ci svelano la tendenza sunglasses dell’estate: occhiali vintage e retrò

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