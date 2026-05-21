Il Hyundai Tucson è un SUV che ha saputo conquistare il mercato grazie a un design rinnovato e a caratteristiche tecniche aggiornate. Negli ultimi anni, ha mantenuto una posizione stabile tra i modelli più venduti nel segmento, attirando un pubblico sempre più numeroso. La casa automobilistica ha investito in innovazioni per migliorare l’efficienza e la sicurezza del veicolo, contribuendo a consolidare la sua presenza sul mercato. In questo approfondimento, si analizzeranno i motivi che hanno portato il modello a diventare un punto di riferimento nel settore.

In questo video proviamo a capire come Hyundai Tucson sia riuscita prima a costruirsi e poi a mantenere lo status oggi sotto gli occhi di tutti. Le carte vincenti spaziano dalla versatilità all'offerta delle motorizzazioni (a benzina, full hybrid, plug-in hybrid e anche diesel) passando per praticità e spaziosità. Il tutto con un valido rapporto qualitàprezzo. L'esemplare in prova è un 1.6 Hev (quindi full hybrid) da 239 Cv complessivi, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico a 6 rapporti. Un'analisi a 360 gradi che va dalle caratteristiche tecniche ai consumi, fino al design, alle dimensioni e ai prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Tucson, evoluzione di un bestseller: ecco perché continua a convincere

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HYUNDAI TUCSON, KONA e BAYON: perché oggi costano la METÀ

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