Hormuz vertice Francia-Italia a Roma | la Difesa prepara due cacciamine per lo stretto

A Roma si tiene un incontro tra i ministri della Difesa di Francia e Italia, con temi centrali la crisi nello stretto di Hormuz, il piano di invio di due cacciamine per lo sminamento e il supporto all’Ucraina. I ministri si sono incontrati presso Villa, discutendo di questioni di sicurezza e operazioni militari in area mediterranea e oltre. La riunione si inserisce in una serie di consultazioni tra i due governi sui temi di difesa e cooperazione internazionale.

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