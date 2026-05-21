Hormuz vertice Francia-Italia a Roma | la Difesa prepara due cacciamine per lo stretto
A Roma si tiene un incontro tra i ministri della Difesa di Francia e Italia, con temi centrali la crisi nello stretto di Hormuz, il piano di invio di due cacciamine per lo sminamento e il supporto all’Ucraina. I ministri si sono incontrati presso Villa, discutendo di questioni di sicurezza e operazioni militari in area mediterranea e oltre. La riunione si inserisce in una serie di consultazioni tra i due governi sui temi di difesa e cooperazione internazionale.
La crisi di Hormuz, i cacciamine per sminare lo Stretto, il sostegno all'Ucraina. È in corso un incontro fra Guido Crosetto e il ministro della Difesa francese Catherin Vautrin a Villa Madama. L'Italia serra i ranghi con la Francia a un mese dal vertice bilaterale a Cannes, previsto a fine giugno. E a poche settimane dal G7. Al centro della conversazione la crisi iraniana e il coordinamento in vista di una possibile missione navale a tutela dei traffici nello Stretto minato dai pasdaran. L'Italia ha già messo a disposizione due dragamine, che potrebbero intanto partire alla volta di Gibuti per avvicinarsi all'area di intervento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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