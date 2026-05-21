Harry Potter | HBO svela le nuove uniformi da Quidditch e i fan notano un dettaglio videoludico

HBO ha condiviso le prime immagini delle nuove uniformi da Quidditch della serie ispirata a Harry Potter. Le divise rappresentano le squadre di Serpeverde e Grifondoro e sono state osservate da alcuni fan, che hanno notato differenze rispetto alle versioni viste nei film. Le immagini mostrano dettagli delle divise, suscitando curiosità tra gli appassionati. La presentazione delle uniformi ha attirato l’attenzione sui cambiamenti rispetto alle rappresentazioni precedenti e sui possibili riferimenti a elementi videoludici.

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