Harry Potter | HBO svela le nuove uniformi da Quidditch e i fan notano un dettaglio videoludico
HBO ha condiviso le prime immagini delle nuove uniformi da Quidditch della serie ispirata a Harry Potter. Le divise rappresentano le squadre di Serpeverde e Grifondoro e sono state osservate da alcuni fan, che hanno notato differenze rispetto alle versioni viste nei film. Le immagini mostrano dettagli delle divise, suscitando curiosità tra gli appassionati. La presentazione delle uniformi ha attirato l’attenzione sui cambiamenti rispetto alle rappresentazioni precedenti e sui possibili riferimenti a elementi videoludici.
La serie tv si svela nelle immagini delle divise da Quidditch di Serpeverde e Grifondoro, ma ai fan più attenti non sfuggono le differenze rispetto ai film. La serie in arrivo su Harry Potter dovrà faticare non poco a distinguersi dai film, che sono entrati nel cuore del pubblico diventando una delle saghe più amate di sempre. Le nuove immagini, che hanno presentato i costumi dello show, ci forniscono le prime indicazioni sulla direzione intrapresa, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio che accomunerebbe la serie a un'altra emanazione del franchise, quella videoludica. I costumi della serie dii Harry Potter in mostra Uno sguardo ravvicinato ai costumi della serie in preparazione arriva dal Licensing Expo 2026 di Las Vegas (via SFFGazette. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
HARRY POTTER HBO: ANALISI DEL TEASER UFFICIALE | Dettagli, emozioni e prime impressioni
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