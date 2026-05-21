L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha annunciato che durante un’operazione condotta da gruppi armati in Haiti sono state uccise almeno 390 persone. Le forze di sicurezza locali hanno riferito di aver risposto a un attacco organizzato da gang che ha coinvolto diverse zone della capitale. La situazione ha causato danni ingenti alle strutture sanitarie, con solo l’11% degli ospedali di Port-au-Prince ancora funzionanti. Le autorità continuano le indagini per fare luce sugli episodi di violenza e sui metodi impiegati dalle gang.

? Domande chiave Come riescono le gang a colpire i civili dentro le proprie case?. Perché solo l'11% degli ospedali di Port-au-Prince è ancora operativo?. Dove si stanno rifugiando le 10.000 persone in fuga dai massacri?. Cosa impedisce agli aiuti umanitari di raggiungere le zone più colpite?.? In Breve Scontri tra bande a Cité Soleil e Croix-des-Bouquets tra 6 marzo e 16 maggio.. Oltre 10.000 sfollati tra il 10 e il 15 maggio in 20 siti di accoglienza.. Solo l'11% degli ospedali di Port-au-Prince risulta pienamente operativo.. Il 70% degli sfollati è ospitato in centri di accoglienza sovraffollati.. Almeno 390 vittime si contano ad Haiti tra il 6 marzo e il 16 maggio a causa degli scontri tra bande armate nelle zone di Cité Soleil e Croix-des-Bouquets. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haiti, l’Onu rivela l’orrore: 390 morti per l’offensiva delle gang

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