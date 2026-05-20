Orrore in Italia | donna accosta con l’auto per aiutare un cane poi la tragedia

Una donna si è fermata con l’auto lungo una strada di campagna nel Lodigiano, convinta di poter aiutare un uomo che si trovava con il suo cane vicino a una rotatoria. Dopo aver parcheggiato, ha avvicinato la coppia, ma in seguito si è verificato un incidente che ha portato a una tragica conclusione. La scena si è svolta in un’area isolata, attirando l’attenzione di chi passava di lì e suscitando grande dolore tra i residenti.

Si era fermata convinta di poter aiutare qualcuno in difficoltà. Un gesto istintivo, nato probabilmente dalla preoccupazione per quell’uomo fermo sul ciglio della strada insieme al suo cane, vicino a una rotatoria nelle campagne del Lodigiano. In pochi minuti, però, quella scena apparentemente ordinaria si sarebbe trasformata in un’aggressione violentissima che ora tiene con il fiato sospeso medici e investigatori. Una biologa di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stata accoltellata a Castel Gerundo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la donna stava percorrendo la strada in auto quando avrebbe notato un uomo fermo accanto alla carreggiata con un cane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho giocato a Minecraft per 24h di fila. (Film Completo)

Sullo stesso argomento

La cena con gli amici, poi la tragedia: orrore in Italia, giovanissimaDoveva essere una di quelle serate leggere, di quelle che a 15 anni sembrano piccole promesse di libertà: una cena, le risate, il telefono che vibra,...

Italia, lite tra ragazzine finisce nel sangue: orrore puro! “Con il cane…”Una lite tra giovanissime si è trasformata in un episodio di violenza che ha richiesto un intervento chirurgico.

Dopo l’orrore di Modena, basta con la cittadinanza regalata a vita. Chi tradisce l’Italia con gravi reati deve perdere la cittadinanza! x.com

Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggioSolo l'intervento dei vigili ha permesso di strappare la donna dalle grinfie del clandestino che stava abusando di lei dopo averla malmenata a Lampugnano ... msn.com

Bimba presa dalle braccia della madre. Orrore in Italia, è successo in un attimoMomenti di forte tensione a Nepi, in provincia di Viterbo, dove un uomo di 38 anni avrebbe tentato di portare via una bambina di appena due anni dalle braccia ... thesocialpost.it