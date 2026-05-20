Orrore in Italia | donna accosta con l’auto per aiutare un cane poi la tragedia

Da caffeinamagazine.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna si è fermata con l’auto lungo una strada di campagna nel Lodigiano, convinta di poter aiutare un uomo che si trovava con il suo cane vicino a una rotatoria. Dopo aver parcheggiato, ha avvicinato la coppia, ma in seguito si è verificato un incidente che ha portato a una tragica conclusione. La scena si è svolta in un’area isolata, attirando l’attenzione di chi passava di lì e suscitando grande dolore tra i residenti.

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Si era fermata convinta di poter aiutare qualcuno in difficoltà. Un gesto istintivo, nato probabilmente dalla preoccupazione per quell’uomo fermo sul ciglio della strada insieme al suo cane, vicino a una rotatoria nelle campagne del Lodigiano. In pochi minuti, però, quella scena apparentemente ordinaria si sarebbe trasformata in un’aggressione violentissima che ora tiene con il fiato sospeso medici e investigatori. Una biologa di 54 anni è ricoverata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia dopo essere stata accoltellata a Castel Gerundo. Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, la donna stava percorrendo la strada in auto quando avrebbe notato un uomo fermo accanto alla carreggiata con un cane. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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