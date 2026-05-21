GUARDA | Mane dà ad Al-Nassr il vantaggio di decidere il titolo

Da justcalcio.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sadio Mane ha segnato un gol che ha portato la sua squadra, Al-Nassr, in vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League. La partita si sta svolgendo e il risultato attuale potrebbe influenzare le possibilità di vittoria della squadra in questa stagione. La rete di Mane è stata decisiva nel momento in cui si decide il risultato parziale dell'incontro. La squadra avversaria sta cercando di reagire per recuperare il risultato.

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2026-05-21 20:39:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sadio Mane ha portato Al-Nassr in vantaggio nello scontro per il titolo della Saudi Pro League. L’ex Liverpool ha incontrato un corner di Joao Felix nel primo tempo portando la sua squadra in vantaggio. I padroni di casa sanno che una vittoria consegnerà loro il titolo indipendentemente dal risultato dei rivali Al-Hilal e sono partiti alla grande in casa. Ma c’è ancora molto tempo rimasto nel gioco e l’Al-Nassr ha recentemente mostrato una tendenza a crollare a fine partita. Contro l’Al-Hilal l’ultima volta, hanno concesso il pareggio negli ultimi istanti, assicurandosi di non poter vincere il titolo prima dell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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