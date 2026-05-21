GUARDA | Mane dà ad Al-Nassr il vantaggio di decidere il titolo

Sadio Mane ha segnato un gol che ha portato la sua squadra, Al-Nassr, in vantaggio nella corsa al titolo della Saudi Pro League. La partita si sta svolgendo e il risultato attuale potrebbe influenzare le possibilità di vittoria della squadra in questa stagione. La rete di Mane è stata decisiva nel momento in cui si decide il risultato parziale dell'incontro. La squadra avversaria sta cercando di reagire per recuperare il risultato.

2026-05-21 20:39:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Sadio Mane ha portato Al-Nassr in vantaggio nello scontro per il titolo della Saudi Pro League. L’ex Liverpool ha incontrato un corner di Joao Felix nel primo tempo portando la sua squadra in vantaggio. I padroni di casa sanno che una vittoria consegnerà loro il titolo indipendentemente dal risultato dei rivali Al-Hilal e sono partiti alla grande in casa. Ma c’è ancora molto tempo rimasto nel gioco e l’Al-Nassr ha recentemente mostrato una tendenza a crollare a fine partita. Contro l’Al-Hilal l’ultima volta, hanno concesso il pareggio negli ultimi istanti, assicurandosi di non poter vincere il titolo prima dell’ultima giornata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Al Nassr – Neom 2-0: resoconto, risultato, gol mentre Cristiano Ronaldo e Al Nassr affrontano l’ultima giornata decisiva per il titolo della Saudi Pro League2026-05-16 20:32:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo...

Ronaldo ha negato il titolo mentre Al-Nassr ha concesso il pareggio al 98? ad Al-Hilal2026-05-12 22:12:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Cristiano Ronaldo era a pochi passi...