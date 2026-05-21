Grey’s Anatomy nasce lo spin-off ambientato nel Texas | le puntate andranno in onda nella stagione 2026-27

Nella stagione 2026-27, una nuova serie spin-off di “Grey’s Anatomy” sarà trasmessa, ambientata nel Texas occidentale. La ABC-TV ha annunciato che le nuove puntate si svolgeranno in questa regione e faranno parte di un progetto collegato alla serie originale. La decisione arriva dopo l’indicazione di un nuovo capitolo legato all’universo di “Grey’s Anatomy”. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli sulla data di uscita o sul cast coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Grey’s Anatomy” avrà uno spin-off ambientato nel Texas occidentale. Secondo Variety, la ABC-TV ha mobilitato già la creatrice della serie tv cult in onda da 22 stagioni, Shonda Rhimes, che sarà co-creatrice e produttrice esecutiva insieme a Meg Marinis, sceneggiatrice di “Grey’s Anatomy” di Houston. La nuova versione della serie, il cui debutto è previsto per la stagione 2026-27, si presenterà con un’ambientazione completamente rinnovata, distaccandosi nettamente dalla città di Seattle, teatro delle vicende della serie originale. La serie è descritta come “un dramma avvincente su un’équipe medica in un centro medico rurale del Texas occidentale, l’ultima possibilità di cure prima di essere abbandonati a chilometri di distanza dal nulla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grey’s Anatomy”, nasce lo spin-off ambientato nel Texas: le puntate andranno in onda nella stagione 2026-27 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Grey’s Anatomy raddoppia, ABC ordina un nuovo spin-off ambientato in TexasLa rete ABC espande l’universo di Grey’s Anatomy con un nuovo spin-off medico ambientato in un ospedale rurale del Texas, in arrivo a inizio 2027. Nuovo spin-off di Grey’s Anatomy ambientato in Texas: tutto quello che sappiamoIl franchise di Grey’s Anatomy si prepara ad espandersi ancora una volta, questa volta puntando dritto al cuore del Texas rurale. Shonda Rhimes y Ellen Pompeo preparan spin-off de Grey's Anatomy ambientado Texas tinyurl.com/226s2s2y x.com 'Grey's Anatomy' ha reso un tributo 'molto intenzionale' al compianto Eric Dane nel finale della Stagione 22, dice Kevin McKidd (Esclusiva) reddit