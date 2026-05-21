L'Organizzazione Internazionale della Sanità ha segnalato che solo il 35% delle donne in gravidanza assume regolarmente acido folico, una percentuale che mostra differenze significative tra le regioni del Nord e del Sud. Uno studio ha analizzato anche come il fumo del partner possa influenzare la salute del neonato, evidenziando un legame tra le abitudini di coppia e i rischi legati alla gravidanza. Questi dati sollevano domande sulla diffusione delle informazioni e sulle pratiche di prevenzione tra le future mamme.

? Punti chiave Perché l'assunzione di acido folico varia così tanto tra Nord e Sud?. Come influisce il fumo del partner sulla salute del neonato?. Quali sono le differenze regionali nell'allattamento esclusivo dei primi mesi?. Perché la lettura condivisa è diventata un privilegio geografico?.? In Breve Assunzione corretta acido folico 44,4% in Veneto contro 24,6% in Campania.. Allattamento esclusivo a 4-5 mesi 58,1% a Trento contro 23,6% in Sicilia.. Fumo post-parto raggiunge il 10,6% in Sicilia tra le madri che allattano.. Il 53,3% dei bambini tra 2 e 5 mesi non riceve lettura condivisa.. Il 35,4% delle donne italiane ha assunto l’acido folico in modo corretto durante la gravidanza, secondo i dati del Sistema di sorveglianza 0-2 anni coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gravidanza, allarme ISS: solo il 35% delle donne assume l’acido folico

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