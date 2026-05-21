Grande successo per la VIII Stagione Concertistica | Artemus diventa Orchestra Città di Pompei

La VIII Stagione Concertistica si è appena conclusa con una partecipazione numerosa e un grande apprezzamento da parte del pubblico. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale, ha visto esibirsi diverse formazioni musicali e artisti provenienti da varie regioni. La manifestazione si è svolta in più date tra il mese di marzo e maggio, nelle principali location della città. La trasformazione di Artemus in Orchestra Città di Pompei rappresenta una novità annunciata alla fine della stagione.

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Pompei, 21 maggio 2026 – Si conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse del territorio verso il progetto artistico che vede la direzione del M° Alfonso Todisco, giovane direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero, docente del Conservatorio di Avellino. Un percorso iniziato nel 2017 come Orchestra Artemus e che, il 26 marzo 2026, dopo otto stagioni concertistiche ha segnato una tappa storica con la concessione ufficiale da parte del Comune di Pompei del nome “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale che valorizza il lavoro culturale portato avanti negli anni dalla compagine musicale sul territorio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE Weverse (ALL SUB) JIMIN Reveals Secrets After Stanford Stadium Concert & More Sullo stesso argomento La grande musica classica con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026BRINDISI - L'ex convento Santa Chiara si trasforma in tempio della musica colta con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026, un progetto... Pompei, successo per la VIII Stagione Concertistica: nasce l’Orchestra Città di Pompei - Marigliano marigliano.net/2026/05/pompei… x.com Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di PompeiSi conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, conferman ... laprovinciaonline.info Quali requisiti sono necessari per partecipare alla conversazione sui più grandi di sempre? reddit Napoli, al via stagione concertistica dell’Associazione ScarlattiRoma, 16 mag. (askanews) – Grande successo per l’avvio della 43ª stagione concertistica dell’Associazione Domenico Scarlatti, storica realtà della vita musicale colta napoletana che da oltre quattro d ... askanews.it