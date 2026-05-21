Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, Alessandra Mussolini ha attirato l’attenzione del pubblico e dei coinquilini. Un’ex concorrente del reality ha dedicato a Mussolini parole speciali, definendola “unica”. La sua presenza nel programma ha suscitato discussioni tra gli spettatori, mentre la sua partecipazione si è conclusa con un’attenzione particolare rivolta alla donna. La puntata finale ha mostrato diversi momenti dedicati alla figura di Mussolini all’interno della casa.

Alessandra Mussolini è stata la grande protagonista dell'edizione del Grande fratello vip appena conclusosi sui teleschermi di Canale 5. La finale del reality show ha registrato oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori. Un grande successo per Ilary Blasi e tutta la squadra anche grazie ad un cast di tutto rispetto. Tra i personaggi di punta di questa edizione vi è senz'altro Alessandra Mussolini, che si è aggiudicata il montepremi finale. Proprio l'ex deputata europarlamentare ha ricevuto una dedica speciale da parte di un'ex gieffina che ha partecipato insieme al Grande fratello. Lucia Ilardo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con questo messaggio per la donna: "Senza di te non sarebbe stato lo stesso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, ex gieffina e la dedica speciale per Alessandra Mussolini: “Unica”

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