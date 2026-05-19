Grande Fratello Vip 2026 | Alessandra Mussolini favorita per la vittoria finale

Da tutto.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, martedì 19 maggio 2026, va in onda su Canale 5 la diciottesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice è ancora Ilary Blasi, con collaborazioni di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Tra i concorrenti in gara, Alessandra Mussolini è indicata come favorita per la vittoria finale. La puntata si svolge in prima serata e conclude il reality show iniziato mesi fa.

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Questa sera, martedì 19 maggio 2026, in prima serata su Canale 5 va in onda la diciottesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Dopo 63 giorni, 17 puntate e una quantità industriale di litigi, nomination e colpi di scena, la Casa sta per chiudere i battenti e il pubblico decreterà il vincitore di questa ottava edizione. I finalisti certi sono cinque: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe. Il sesto posto è ancora conteso tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che si affronteranno al televoto all’inizio della puntata: uno dei due abbandonerà il gioco prima ancora che la finale entri nel vivo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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