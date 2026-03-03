Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti di secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e sono stati estratti i turni di avvio, permettendo così di avviare ufficialmente le prove pratiche e orali nelle classi di concorso interessate. Le fasi proseguono secondo il calendario stabilito dalle autorità competenti.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

