Sabato 23 maggio alle 21, si gioca il match tra Girona e Elche, decisivo per la salvezza in Liga. La partita si inserisce nell’ultima giornata di campionato, con entrambe le squadre coinvolte nella lotta per evitare la retrocessione. L'Elche, già salvo, affronta una sfida senza più obiettivi di classifica, mentre il Girona cerca di evitare la retrocessione. Le quote e i pronostici indicano un certo equilibrio tra le due formazioni.

Il calendario di Liga ha disegnato uno scenario veramente drammatico per l’ultima giornata: nell’infuocata lotta salvezza, due squadre incroceranno i loro destini in uno scontro diretto che vale davvero la vita sportiva. A Montilivi, il Girona, terz’ultimo con 40 punti, ospita l’Elche, che ha due punti di vantaggio sui rivali: è facile intuire l’estrema importanza di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Elche (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Valenciani imbattuti e salvi?

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