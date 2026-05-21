Girona-Elche sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita drammatica a Montilivi
Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00, si giocherà a Montilivi la partita tra Girona ed Elche, due squadre coinvolte nella corsa per la salvezza. Il confronto è uno degli appuntamenti più attesi dell’ultima giornata di Liga, con entrambe le formazioni che si contendono punti fondamentali per evitare la retrocessione. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano un certo equilibrio, con i pronostici che puntano a un match aperto e ricco di emozioni.
Il calendario di Liga ha disegnato uno scenario veramente drammatico per l’ultima giornata: nell’infuocata lotta salvezza, due squadre incroceranno i loro destini in uno scontro diretto che vale davvero la vita sportiva. A Montilivi, il Girona, terz’ultimo con 40 punti, ospita l’Elche, che ha due punti di vantaggio sui rivali: è facile intuire l’estrema importanza di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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