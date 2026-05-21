Giornata sindrome Behçet esperto | Oggi possiamo prevenire cecità

Oggi si celebra la giornata dedicata alla sindrome di Behçet, una condizione che può colpire anche i giovani e portare alla perdita della vista. Negli ultimi anni, grazie ai avanzamenti nella diagnosi e nelle cure, questa malattia risulta essere più gestibile rispetto al passato. Medici e ricercatori sottolineano come la possibilità di prevenire complicanze gravi, come la cecità, sia oggi più concreta. La sensibilizzazione su questa patologia mira a favorire una diagnosi tempestiva e interventi più efficaci.

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