Giornata sindrome Behçet esperto | Oggi possiamo prevenire cecità
Oggi si celebra la giornata dedicata alla sindrome di Behçet, una condizione che può colpire anche i giovani e portare alla perdita della vista. Negli ultimi anni, grazie ai avanzamenti nella diagnosi e nelle cure, questa malattia risulta essere più gestibile rispetto al passato. Medici e ricercatori sottolineano come la possibilità di prevenire complicanze gravi, come la cecità, sia oggi più concreta. La sensibilizzazione su questa patologia mira a favorire una diagnosi tempestiva e interventi più efficaci.
(Adnkronos) – Condizione capace di portare anche alla cecità giovani pazienti, è diventata sempre più controllabile, grazie ai progressi della medicina. Il cambio di prospettiva interessa la malattia di Behçet, patologia infiammatoria rara, cronica e recidivante, al centro della Giornata mondiale che si è appena celebrata. Negli ultimi 15 anni l’arrivo dei farmaci biologici ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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