Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 2026, Selvaggia Lucarelli ha condiviso il suo punto di vista sull’esperienza vissuta all’interno del reality. Nel commentare gli ascolti, ha osservato come le cifre siano rimaste inizialmente basse per poi aumentare nel corso delle puntate successive. La giornalista ha anche espresso critiche riguardo alle letture degli ascolti, definendole comiche e faziose. La sua analisi si concentra sui dati di ascolto e sulla percezione generale dello show.

Dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026 Selvaggia Lucarelli ha commentato l’esperienza dal suo punto di vista, soffermandosi anche sulla questione degli ascolti, inizialmente non esaltanti e poi via più consistenti. Nello specifico, l’opinionista del programma nella sua newsletter su Substack ha preso di mira gli esperti che si sono cimentati nella lettura degli ascolti, con argomentazioni a suo dire pretestuose. Lucarelli ha detto che agli inizi lei e Ilary Blasi erano consapevoli che gli ascolti fossero bassi, ma non si sono scoraggiate perché sapevano che avevano un compito impegnativo, al di là dei loro ruoli ufficiali, quello di ridare smalto ad un programma che nelle ultime edizioni aveva perso molto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sugli ascolti: “Letture comiche e faziose”

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Lucarelli rompe il silenzio su Milly!

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