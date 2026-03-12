GF Vip previsione di Selvaggia Lucarelli | Sarà boom di ascolti

Il Grande Fratello Vip torna su Canale 5 e suscita grande attesa tra il pubblico. Tra le figure più attese c’è Selvaggia Lucarelli, che si prepara a entrare nel cast come opinionista affiancando Cesara Buonamici. La presenza di Lucarelli ha suscitato molte discussioni sui social e tra gli appassionati del programma. La nuova edizione si avvicina e l’interesse cresce giorno dopo giorno.

l ritorno del Grande Fratello Vip su Canale 5 si avvicina e l'attesa cresce di giorno in giorno. Tra le protagoniste più attese della nuova edizione c'è Selvaggia Lucarelli, che si prepara a debuttare come opinionista accanto a Cesara Buonamici. La giornalista non nasconde l'entusiasmo per questa nuova esperienza televisiva e, anzi, è convinta che il reality possa registrare ascolti molto alti. Il programma tornerà in onda martedì 17 marzo, con un doppio appuntamento settimanale che includerà anche la serata del venerdì. Alla conduzione ci sarà nuovamente Ilary Blasi, pronta a guidare il reality dopo anni di distanza dal format che l'ha resa uno dei volti simbolo della trasmissione.