Gemelli con padri diversi | il fenomeno della superfecondazione etero-paterna

Da gravidanzaonline.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si è parlato di casi di gravidanze gemellari in cui i due feti hanno padri diversi. La gravidanza gemellare si verifica quando nel grembo materno si trovano due o più feti contemporaneamente, come spiegato dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica. Questo fenomeno, noto anche come superfecondazione etero-paterna, si verifica quando due ovuli vengono fecondati da spermatozoi di padri diversi durante lo stesso ciclo. La questione ha portato alla luce vari aspetti legali e medici ancora oggetto di studio.

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La gravidanza gemellare è quella, come suggerisce il nome, nella quale – riprendendo le parole della  Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche (SIEOG) – ci sono due o più feti in utero. Se questa è una condizione non comune (anche se in aumento), tanto che le stime parlano di un 1 caso su 80, lo è ancora di più quella di una gravidanza gemellare nella quale i due embrioni non sono frutto dello stesso padre. Quello che può apparire l’esito dell’inventiva di un autore di fantascienza è in realtà un’ eventualità del tutto possibile. È quella condizione che prende il nome di superfecondazione etero-paterna e che al mondo si ha notizia di una ventina di casi documentati. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

gemelli con padri diversi il fenomeno della superfecondazione etero paterna
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