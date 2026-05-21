Recentemente si è parlato di casi di gravidanze gemellari in cui i due feti hanno padri diversi. La gravidanza gemellare si verifica quando nel grembo materno si trovano due o più feti contemporaneamente, come spiegato dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica. Questo fenomeno, noto anche come superfecondazione etero-paterna, si verifica quando due ovuli vengono fecondati da spermatozoi di padri diversi durante lo stesso ciclo. La questione ha portato alla luce vari aspetti legali e medici ancora oggetto di studio.

La gravidanza gemellare è quella, come suggerisce il nome, nella quale – riprendendo le parole della Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche (SIEOG) – ci sono due o più feti in utero. Se questa è una condizione non comune (anche se in aumento), tanto che le stime parlano di un 1 caso su 80, lo è ancora di più quella di una gravidanza gemellare nella quale i due embrioni non sono frutto dello stesso padre. Quello che può apparire l’esito dell’inventiva di un autore di fantascienza è in realtà un’ eventualità del tutto possibile. È quella condizione che prende il nome di superfecondazione etero-paterna e che al mondo si ha notizia di una ventina di casi documentati. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Gemelli con padri diversi: il fenomeno della superfecondazione etero-paterna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Twins Conceived Days Apart The Rare Science of Superfecundation

Sullo stesso argomento

Gemelli con padri diversi, raro caso in ColombiaCOLOMBIA- Il caso dei gemelli con padri diversi emerso in Colombia richiama l’attenzione della comunità scientifica internazionale.

Rarissimo caso in Colombia: gemelli nati con due padri diversi?? Cosa sapere In Colombia due gemelli nati due anni fa hanno padri biologici differenti.

Gemelli con padri diversi: il fenomeno della superfecondazione etero-paternaDue gemelli possono avere padri diversi. Tutto per vie naturali. Parliamo della superfecondazione etero-paterna e delle sue conseguenze. gravidanzaonline.it

Incinta di due uomini contemporaneamente, i miei gemelli hanno due padri diversi: un fenomeno rarissimoÈ successo in Colombia, dove una madre a due anni dalla nascita dei suoi figli, gemelli eterozigoti, è andata in un laboratorio di genetica del suo Paese per scoprire chi fosse il padre. Il risultato ... corriereadriatico.it