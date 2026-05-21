A Garbagnate, si svolge l’evento “Libri in Corte” presso Corte Valenti, dove si parlerà di musica e sport. Durante l’iniziativa, saranno presenti Dino Meneghin e Marcello Cuttitta, che incontreranno il pubblico per condividere le proprie esperienze. Si discuterà del rapporto tra il cantante Battiato e il suo legame con il mondo dello sport, con interventi e approfondimenti su queste figure rappresentative. L’appuntamento prevede anche dialoghi tra i protagonisti e i partecipanti.

? Punti chiave Chi incontrerai a Corte Valenti per parlare di Battiato e sport?. Come dialogheranno Dino Meneghin e Marcello Cuttitta con il pubblico?. Quali segreti nasconde il nuovo giallo di Rosa Teruzzi a Milano?. Cosa racconterà l'astronauta Luca Parmitano durante il gran finale della rassegna?.? In Breve Proiezione biopic Battiati con Ermes Frattini e Juri Camisasca al Cinema Teatro Italia.. Incontri con Dino Meneghin e Marcello Cuttitta presso la biblioteca di Corte Valenti.. Laboratorio fumetto con Gianfranco Florio e presentazione di Rosa Teruzzi sabato 23 maggio.. Chiusura domenica 24 maggio con l'astronauta Luca Parmitano e il giornalista Emilio Cozzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Garbagnate, Libri in Corte: tra il mito di Battiato e le icone dello sport

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