Fugge all’alt L’inseguimento finisce al parco

Un uomo ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della polizia locale, mettendo in pericolo pedoni e altri automobilisti. Dopo aver accelerato repentinamente, è stato inseguito nelle strade della città e infine ha trovato rifugio in un parco. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che aveva tentato di evitare un controllo di routine. La polizia ha confermato che durante la fuga ha attraversato zone molto frequentate da cittadini e veicoli.

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Ha messo in pericolo la sua vita e quella di pedoni e guidatori quando, a folle velocità, è scappato al controllo della polizia locale. Gli agenti, impegnati nel controllo del territorio, avevano notato nei giorni scorsi, in piazza San Biagio, un uomo a bordo di un grosso scooter con la targa coperta. Gli operatori della polizia locale hanno quindi intimato l’alt al motociclista, per procedere con tutti gli accertamenti sul guidatore e sul veicolo. L’uomo, un 43enne, invece di fermarsi ha accelerato ed è scappato, tentando di sfuggire al controllo. È iniziata così una folle corsa tra le strade della zona, per poi infilarsi tra i vialetti del parco Spina Azzurra e dirigersi verso Corsico, cercando di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fugge all’alt. L’inseguimento finisce al parco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le immagini del lungo inseguimento dei carabinieri nel napoletano Sullo stesso argomento Ruba auto poi fugge all'alt, fermato dopo inseguimentoUn uomo è stato arrestato ad Angri, nella giornata di ieri, al termine di un inseguimento. Ardea, evade dai domiciliari e fugge all’alt: arrestato dopo l’inseguimentoArdea, 10 aprile 2026 – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un 54enne, residente ad Ardea, poiché... Non si ferma all’alt, fugge con l’auto rubata e scatta l’inseguimento elivebrescia.tv/fuga-auto-ruba… via @ÈliveBrescia TV #Brescia #elive #carabinieri #furti #Inseguimento x.com Fugge all’alt. L’inseguimento finisce al parcoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Arluno, fugge ai controlli e finisce contro un muro: l’auto si incendia e lui finisce in ospedaleIl 50enne era stato inizialmente intercettato dagli agenti in moto della Polizia locale di Legnano poi la folle corsa che ha attraversato il territorio dell’Altomilanese ... ilgiorno.it