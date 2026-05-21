Forte scossa di terremoto in Campania | in azione la Protezione Civile della Regione

Una forte scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei, in Campania, questa mattina alle 5. La Protezione Civile regionale è intervenuta immediatamente per valutare i danni e coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza. La terra ha tremato per diversi secondi, facendo percepire il movimento a numerosi residenti che si sono subito rivolti alle autorità per segnalare la situazione. Le squadre di soccorso sono state mobilitate sul territorio per verifiche e assistenza.

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Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei, in Campania. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.5I dati dell'Osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità e di un epicentro in mare, nel golfo di Pozzuoli, tra il porto puteolano e Capo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Palermo: forte scossa di terremoto tra Calabria e Sicilia Sullo stesso argomento La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteoLa perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche... #Juorno forte scossa di #terremoto nei #CampiFlegrei: #paura nella notte, gente in strada tra #Pozzuoli e #Napoli x.com Forte terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4.4 avvertita in tutta NapoliNAPOLI - Un forte e prolungato terremoto ha colpito all’alba l’area dei Campi Flegrei, svegliando migliaia di residenti tra Napoli e la zona flegrea. La scossa principale è stata registrata alle ore 5 ... giornaledipuglia.com Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli alle 5.50 di oggiBrusco risveglio questa mattina nei Campi Flegrei: una forte scossa di terremoto si è registrata nell'area intorno alle 5.50 di oggi, giovedì 21 maggio. L'evento sismico è stato intenso, dal momento c ... fanpage.it