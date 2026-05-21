Forte scossa di terremoto in Campania | in azione la Protezione Civile della Regione

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte scossa di terremoto ha interessato l’area dei Campi Flegrei, in Campania, questa mattina alle 5. La Protezione Civile regionale è intervenuta immediatamente per valutare i danni e coordinare le operazioni di gestione dell’emergenza. La terra ha tremato per diversi secondi, facendo percepire il movimento a numerosi residenti che si sono subito rivolti alle autorità per segnalare la situazione. Le squadre di soccorso sono state mobilitate sul territorio per verifiche e assistenza.

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Forte e lungo terremoto nell'area dei Campi Flegrei, in Campania. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione residente alle ore 5.5I dati dell'Osservatorio Vesuviano parlano di un ipocentro a 3 km di profondità e di un epicentro in mare, nel golfo di Pozzuoli, tra il porto puteolano e Capo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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