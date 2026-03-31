La Protezione Civile della Regione Campania ha diffuso un avviso di allerta meteo a causa di una perturbazione atmosferica in arrivo. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con precipitazioni diffuse che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale. Sono attesi anche venti nord-orientali con possibili raffiche.

La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte. In considerazione dell'espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1° aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo

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