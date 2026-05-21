Formazione Knowhoworg | a Milano primo knowledge center di rete globale?
Oggi a Milano è stato inaugurato il primo Knowledge Center di Knowhow.org, una piattaforma educativa internazionale. La struttura combina corsi accademici, esperienze pratiche nelle aziende e immersioni culturali, con lo scopo di preparare i futuri leader. Knowhow.org si presenta come una rete globale che unisce diversi ambiti formativi, offrendo un punto di riferimento per chi desidera ampliare le proprie competenze e conoscere nuove realtà. L'apertura segna un passo importante per la presenza della piattaforma nel panorama europeo.
Inaugurato oggi a Milano il primo Knowledge Center di Knowhow.org, la piattaforma educativa globale che integra formazione accademica, esperienza nelle imprese e immersione culturale, con l'obiettivo di formare la prossima generazione di leader. La prima sede permanente della piattaforma, situata. 🔗 Leggi su Today.it
Formazione: Knowhow.org inaugura primo Knowledge Center a Milano
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