Foggia sepolta dalle erbacce l' opposizione alla sindaca | Vogliamo un cronoprogramma entro 15 giorni

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia i parchi pubblici sono ricoperti di erba alta e rami non potati, con aree gioco danneggiate. I gruppi consiliari di opposizione, tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia e Civici per l’Italia, hanno deciso di intervenire presentando una mozione. La richiesta è di ricevere un cronoprogramma dei lavori di manutenzione entro quindici giorni. La mozione è stata sottoscritta dai consiglieri di opposizione, che chiedono interventi immediati per risolvere la situazione.

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L'erba alta, i rami non potati e le aree gioco danneggiate nei parchi pubblici, un'emergenza che i gruppi consiliari di opposizione non intendono più ignorare, tant'è chei consiglieri di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Civici per l'Italia hanno sottoscritto una mozione, proposta dal consigliere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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