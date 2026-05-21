Oggi in Italia sono arrivati un deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista legati alla Flotilla, una iniziativa di attivisti coinvolti in un'operazione di solidarietà. Durante il loro viaggio sono stati segnalati episodi di violenza fisica. Nel frattempo, in Israele, almeno 87 tra i 430 attivisti della Flotilla hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame, dopo essere stati portati nel paese.

Roma, 20 maggio 2026 – Umiliati ma determinati a proseguire la loro azione: almeno 87 dei 430 attivisti della Global Sumud Flotilla portati in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. Un'azione di protesta contro quello che non esistano a definire un rapimento illegale. Dopo lo sbarco ad Ashdod, per la maggior parte dei militanti si profila una procedura d'espulsione. Tra loro ci sono anche 30 italiani. Le prime partenze sono iniziate, con il rilascio del deputato M5s Dario Carotenuto e del giornalista de Il Fatto, Alessandro Mantovani, arrivati a Roma questa mattina. Gli altri dovrebbero partire in giornata. A dare la notizia del loro rientro è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla ultime notizie, arrivati in Italia il deputato M5S e il giornalista. “Subito violenze fisiche”

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Flotilla, cresce la tensione: attivisti arrivati ad Ashdod ma resta lallarme

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