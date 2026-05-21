La dottoressa Ilaria Riccardi, 31 anni di San Giovanni in Persiceto, è rientrata a Bologna dopo aver partecipato alla Flotilla, un'imbarcazione impegnata in attività di solidarietà verso Gaza. Durante la sua presenza sulla nave, portava al collo un kefiah e teneva stretta una bandiera palestinese. Ha dichiarato di essere tornata a casa ma di essere pronta a ripartire per Gaza ogni volta che sarà necessario.

Bologna, 21 maggio 2026 – Kefiah al collo e bandiera della Palestina stretta in pugno. E’ tornata a casa Ilaria Riccardi, la dottoressa 31enne di San Giovanni in Persiceto che era imbarcata sulla Global Sumud Flotilla come membro di ‘ Doctors to Gaza ’. La nave su cui viaggiava ( la Family ), a differenze delle altre che facevano parte della missione umanitaria internazionale, non è stata intercettata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Questo perché il mezzo, diretto a Gaza, ha avuto un’avaria e quindi, con l’intervento della Guardia costiera turca, Riccardi e il resto dell’equipaggio sono rimasti in Turchia. Alle 17.20, la dottoressa è atterrata all’aeroporto Marconi, dove ha ripercorso il suo viaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, la dottoressa Ilaria è tornata a casa a Bologna. “Ma ripartirò per Gaza finché necessario”

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