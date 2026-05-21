Un libro nato quasi per caso, da una casa da svuotare e da alcune lettere ritrovate in fondo ai cassetti. È partito da qui il racconto di Paolo Kessisoglu, protagonista ieri pomeriggio al Circolo Canottieri dell’anteprima del festival “ Il Fiume dei Libri ”, che ha aperto simbolicamente la terza edizione della rassegna letteraria in programma dal 10 al 14 giugno. L’attore, conduttore e volto storico del duo Luca e Paolo ha presentato “ Ieri è il momento giusto ”, il suo primo romanzo, accompagnato dal direttore artistico della kermesse Riccardo Cavallero. Un libro che parla di padri e figli, di viaggi e identità, ma che affonda le radici nella sua storia personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiume dei Libri, avvio col botto: "Racconto di genitori e figli"

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Doveri dei figli e responsabilità in famiglia, l’avvertimento ai genitori: “Anche i figli hanno dei doveri, perché altrimenti li illudiamo che ci sia un buon rapporto a costo zero”Il canale social Pedagogia in Tasca lancia una provocazione molto interessante sul ruolo educativo dei genitori.

A Lodi un Fiume di libri: dal 10 al 14 giugno le piazze diventano salotti letterari. Oggi anteprima con Paolo KessisogluTra gli ospiti più attesi figurano Fabio Genovesi, autore tra i più apprezzati del panorama italiano, che aprirà il festival mercoledì 10 giugno alle 19.30 con il monologo Vivere per raccontarla, ... ilgiorno.it