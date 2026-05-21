Nell’ultima giornata di Serie A, la Fiorentina affronta l’Atalanta in una partita che si preannuncia decisiva per entrambe le squadre. La squadra di casa, dopo una stagione caratterizzata da difficoltà societarie e tecniche, si trova coinvolta nella lotta per non retrocedere, dopo aver sfiorato la qualificazione europea l’anno precedente. L’Atalanta, invece, cerca di riscattare alcune prestazioni deludenti e di consolidare una posizione di classifica che permette loro di mantenere un buon passo in campionato.

Forse le due squadre che più hanno deluso in questa stagione. La Fiorentina, padrona di casa di quest’ultima giornata di Serie A, che dalla nobiltà europea sfiorata lo scorso anno è precipitata nella lotta salvezza, trovandosi impantanata tra difficoltà societarie e tecniche. Ad altre quote di classifica invece, l’Atalanta che dall’arrivo di Palladino aveva velleità di puntare all’Europa dei grandissimi e che invece si ritrova a dover lottare all’ultima giornata per un posto in Conference League. Scopriamo pronostico e quote di Fiorentina-Atalanta, in programma venerdì 22 maggio alle ore 20.45. TABLEODDS TABLEODDSHEADER COMPARAZIONE QUOTE FIORENTINA-ATALANTA: OVER 1,5 PRIMO TEMPO TABLEODDSHEADER . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina-Atalanta, il pronostico: Vanoli saluta Firenze, Palladino per il riscatto

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