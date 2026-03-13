Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter si prepara a sfidare l'Atalanta in una partita decisiva. Chivu e Palladino sono pronti a cercare un riscatto dopo le recenti difficoltà, mentre i nerazzurri cercano di risollevarsi e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida si gioca con l’obiettivo di ottenere i tre punti e cambiare rotta.

Dopo la sconfitta nel derby, i nerazzurri cercano la ripartenza contro Palladino in attesa che Allegri sfidi la Lazio allo stadio Olimpico: obiettivo, tornare a +10 L'obiettivo è tornare a +10 nel pomeriggio del sabato e mettere pressione al Milan che la domenica sera sarà impegnato all'Olimpico contro la Lazio: i nerazzurri di Chivu vogliono riprendere la corsa scudetto contro Palladino dopo lo stop inatteso nel derby. Scopriamo pronostico e quote di Inter-Atalanta in programma sabato 14 marzo alle ore 15.

Inter-Atalanta, Chivu e Palladino a caccia di riscatto: il pronostico

Probabili formazioni di Inter-AtalantaInter e Atalanta vogliono rialzarsi dopo i ko nel derby e di Champions. Chivu ritrova Thuram dal 1' e rilancia da titolare Dumfries. Bastoni verso il forfait: non si è ancora ripreso completamente dal ... sport.sky.it

Inter-Atalanta: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie AIl pomeriggio di San Siro propone un incrocio, Inter-Atalanta, tra due squadre ferite nell'orgoglio e motivate a riscattare i recenti passi falsi. msn.com

