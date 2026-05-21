Durante il Salone del Libro di Torino, Fiorello ha espresso critiche nei confronti della programmazione televisiva italiana, sottolineando come negli ultimi vent’anni siano stati trasmessi sempre gli stessi programmi. La sua dichiarazione ha riacceso il dibattito pubblico sulla varietà e innovazione delle offerte televisive, coinvolgendo le reti principali. Le sue parole hanno suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico, portando nuovamente al centro dell’attenzione le scelte delle emittenti nazionali.

Fiorello riaccende il dibattito sulla televisione italiana con un intervento al Salone del Libro di Torino. Lo showman critica Rai e Mediaset, accusa i palinsesti di essere fermi da anni e cita programmi come Ballando con le Stelle, Amici, Tale e Quale Show e Sanremo. Poi riflette anche sulla fine del rito collettivo davanti alla tv. Rosario Fiorello torna al centro del dibattito pubblico con parole destinate a far discutere. Durante il suo intervento al Salone del Libro di Torino, lo showman siciliano ha puntato il dito contro la televisione italiana, accusando in particolare Rai e Mediaset di proporre da troppo tempo gli stessi schemi, gli stessi programmi e le stesse formule. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Fiorello attacca Rai e Mediaset: “Da vent’anni sempre gli stessi programmi in tv”

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Fiorello critica tutti: attacco alla Rai, a Mediaset, Carlucci, De Filippi e Conti!

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