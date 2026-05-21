Finiti tutti i biglietti il Lecce in cerca della salvezza con 30mila tifosi al suo fianco

Tutti i biglietti per la partita tra Lecce e Genoa sono stati venduti. La gara si terrà domenica sera davanti a circa 30mila spettatori, tra cui molti tifosi del Lecce. Nel giro di pochi minuti sono stati esauriti anche i posti a “ridotta visibilità” dopo che le poche migliaia di biglietti disponibili ieri erano andate esaurite. La partita si svolgerà nello stadio della squadra pugliese, che cerca punti per mantenere la categoria.

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