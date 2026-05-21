Finiti tutti i biglietti il Lecce in cerca della salvezza con 30mila tifosi al suo fianco
Tutti i biglietti per la partita tra Lecce e Genoa sono stati venduti. La gara si terrà domenica sera davanti a circa 30mila spettatori, tra cui molti tifosi del Lecce. Nel giro di pochi minuti sono stati esauriti anche i posti a “ridotta visibilità” dopo che le poche migliaia di biglietti disponibili ieri erano andate esaurite. La partita si svolgerà nello stadio della squadra pugliese, che cerca punti per mantenere la categoria.
LECCE – La partita tra Lecce e Genoa, in programma domenica sera, si giocherà in uno stadio gremito. Oggi, nel giro di pochi minuti sono stati venduti anche i biglietti per i posti a “ridotta visibilità” dopo che ieri erano andate a ruba le poche migliaia di tagliandi ogni volta disponibili al. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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