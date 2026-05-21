Da quest’anno, un figlio maggiorenne che inizia a lavorare con un primo stipendio minimo non riceverà più l’assegno di mantenimento previsto in passato. La normativa stabilisce che il sostegno economico si interrompe definitivamente con l’inizio dell’attività lavorativa del figlio, anche se si tratta di un primo impiego. Se il giovane perde il lavoro successivamente, non sarà più possibile riattivare l’assegno, che rimane sospeso una volta avviata l’attività lavorativa.

? Punti chiave Come può un primo stipendio minimo cancellare per sempre l'assegno?. Cosa succede se il giovane perde il lavoro dopo la prima assunzione?. Perché il giudice può negare il sostegno anche dopo gli studi?. Chi dovrà coprire le spese del figlio se finisce il mantenimento?.? In Breve Sentenza 2319 del Tribunale di Salerno emessa il 14 aprile 2026.. L'obbligazione alimentare residua copre solo necessità primarie e di sopravvivenza.. Il giudice valuta età, competenze tecniche e condotta personale del giovane.. Il sostegno si trasforma in assistenza sociale pubblica o programmi di welfare..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Figlio maggiorenne lavoratore: addio definitivo all’assegno genitoriale

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