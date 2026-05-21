FestivaLOVE compie 10 anni | Scandiano si accende di cultura

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandiano si appresta a celebrare la decima edizione di FestivaLOVE, la rassegna che dal 2015 promuove eventi legati all’amore attraverso spettacoli, incontri e iniziative culturali. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo diversi luoghi pubblici e spazi cittadini. Durante la manifestazione, vengono organizzati concerti, mostre e performance artistiche che attirano partecipanti da varie zone. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale locale, con una lunga tradizione di partecipazione popolare.

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Scandiano si prepara a vivere la decima edizione di FestivaLOVE, la rassegna che dal 2015 ha trasformato l’amore in una chiave narrativa capace di tenere insieme cultura, spettacolo, partecipazione e identità cittadina. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio il centro storico tornerà a diventare una grande scena urbana, con appuntamenti diffusi tra i Giardini della Rocca dei Boiardo, piazza Fiume, piazza Spallanzani, piazza I Maggio, piazza Boiardo, corso Garibaldi, la Biblioteca Salvemini e altri luoghi simbolici della città. Il festival arriverà al traguardo dei dieci anni con un programma ampio e riconoscibile, pensato per pubblici diversi e costruito attorno a linguaggi molteplici: libri, incontri, musica dal vivo, teatro, circo contemporaneo, illustrazione, podcast, installazioni e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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