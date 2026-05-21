FestivaLOVE compie 10 anni | Scandiano si accende di cultura

Scandiano si appresta a celebrare la decima edizione di FestivaLOVE, la rassegna che dal 2015 promuove eventi legati all’amore attraverso spettacoli, incontri e iniziative culturali. La manifestazione si svolge nel centro storico della città, coinvolgendo diversi luoghi pubblici e spazi cittadini. Durante la manifestazione, vengono organizzati concerti, mostre e performance artistiche che attirano partecipanti da varie zone. La rassegna rappresenta un appuntamento fisso nel calendario culturale locale, con una lunga tradizione di partecipazione popolare.

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