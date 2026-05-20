Festival di Cannes 2026 | Irina Shaik dall' estetica minimale anni ' 90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri voti

Durante il Festival di Cannes 2026, la presenza di Irina Shaik si è distinta per il suo stile minimalista ispirato agli anni '90, che ha attirato l'attenzione sul nono red carpet della manifestazione. Ogni sera, il tappeto rosso offre un'occasione per osservare i vari beauty look sfoggiati dalle star, riflettendo le tendenze che si preannunciano per l’estate. I look di questa edizione vengono analizzati e valutati, fornendo un quadro chiaro delle scelte di stile più in voga tra le celebrità.

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Ogni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono di capire dove stanno andando le tendenze beauty per l'estate. Guardateli e votate con noi +++dropcap Arriva Irina Shayk sul red carpet di Cannes 2026 con un look minimale che ricorda molto Carolyn Bessette in Love Story. La modella ha calcato il tappeto rosso della Croisette per la prémiere del film La Bataille de Gaulle: L’âge de fer diretto da Antonin Baudry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Irina Shaik dall'estetica minimale anni '90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026: Irina Shayk si presenta in sala stampa e parla in italiano prima della terza puntata Sullo stesso argomento Leggi anche: Festival del Cinema di Cannes 2026: i beauty look sul quinto red carpet e i nostri voti Nell’ordine: 1) Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024 - Photocall di Babygirl 2) Festival di Cannes 2025 - Junket di Urchin 3) Festival di Cannes 2025 - Photocall di Urchin 4) Festival di Cannes 2026 x.com Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit Elodie a Cannes 2026 è un incanto d'archivio: l'abito con cascata di foglie cita il look di Kate Moss in Prada nel 1997Elodie al Festival di Cannes 2026 va sul red carpet con un abito a colonna custom Prada realizzato con l'originale jacquard botanico d'archivio della sfilata primavera estate 1997 ... vogue.it Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di mercoledì 20 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it