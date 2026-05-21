Festival di Cannes 2026 | Bella Hadid romantica con mini bun intrecciato e rossetto rosso lucido sul nono red carpet e i beauty look con i nostri voti

Al festival di Cannes 2026, tra le celebrità arrivate sul red carpet, una delle protagoniste è stata una modella nota per il suo stile romantico e i dettagli curati nel look. Con un mini bun intrecciato e un rossetto rosso lucido, ha attirato l’attenzione durante la nona serata dell’evento. Ogni sera, il tappeto rosso offre una varietà di acconciature e makeup che mostrano le tendenze della stagione estiva. Questo appuntamento annuale resta un punto di riferimento per l’osservazione delle scelte di stile delle star.

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Ogni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono di capire dove stanno andando le tendenze beauty per l'estate. Guardateli e votate con noi +++dropcap Arriva Irina Shayk sul red carpet di Cannes 2026 con un look minimale che ricorda molto Carolyn Bessette in Love Story. La modella ha calcato il tappeto rosso della Croisette per la prémiere del film La Bataille de Gaulle: L’âge de fer diretto da Antonin Baudry. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Festival di Cannes 2026: Bella Hadid, romantica, con mini bun intrecciato e rossetto rosso lucido sul nono red carpet e i beauty look con i nostri voti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cannes Film Festival 2026: Bella Hadid Walks The Red Carpet In Strapless Satin Column Dress Sullo stesso argomento Festival di Cannes 2026: Irina Shaik dall'estetica minimale anni '90 e i beauty look sul nono red carpet con i nostri votiOgni sera il tappeto rosso di Cannes regala una panoramica di beauty look che ci permettono di capire dove stanno andando le tendenze beauty per... Tra i volti principali di Roma Elastica, Isabella Ferrari al Festival di Cannes 2026 si è presa la scena sul red carpet con un look su misura realizzato da Anthony Vaccarello x.com Alexa Chung alla proiezione di 'The Man I Love' durante il Festival di Cannes (20 maggio 2026) reddit Isabella Ferrari luminosa a Cannes 2026 in custom Saint Laurent: l'abito total black con spacco e cascata di paillettes è pura luce nella notteTra i volti principali di Roma Elastica, Isabella Ferrari al Festival di Cannes 2026 si è presa la scena sul red carpet con un look su misura realizzato da Anthony Vaccarello ... vogue.it Festival di Cannes 2026 - La Diretta della giornata di mercoledì 20 maggioTutto sulla 79esima edizione del festival francese: i film in concorso e nelle altre sezioni, le star presenti, gli incontri esclusivi o casuali, le curiosità dalla Croisette raccontati minuto per min ... comingsoon.it